Baja la temperatura antes del calor extremo: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre y cuándo volverán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada estaría más fresca gracias a los vientos provenientes del sudoeste. La humedad sería del 35%, y la visibilidad buena. Conocé cómo estará el resto de la semana y la vuelta de las precipitaciones.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) estima que, este martes 16 de diciembre, el cielo estará estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados e irá en crecimiento con el correr del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima presenta una probabilidad de lluvia del 10%, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35%, y la visibilidad buena.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para esta franja del día sería del 0%.

El pronóstico de clima durante la semana en CABA

El miércoles 17 de diciembre marcará el inicio de un nuevo pulso de calor: las temperaturas subirán con más fuerza, con marcas que irán de 17 a 30 grados y viento del sector norte.

El jueves 18 y viernes 19 de diciembre profundizarán esta tendencia. Se esperan jornadas plenamente veraniegas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados, cielo mayormente despejado y ambiente caluroso.

El jueves 18 de diciembre la temperatura alcanzará los 33 grados. Foto: NA (Marcelo Capece)

El fin de semana se muestra inestable, con probabilidad de precipitaciones para el sábado 20 y domingo 21. Si bien los modelos todavía no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cuánto puede llover, todos marcan precipitaciones.

