Baja la temperatura antes del calor extremo: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre y cuándo volverán las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la jornada estaría más fresca gracias a los vientos provenientes del sudoeste. La humedad sería del 35%, y la visibilidad buena. Conocé cómo estará el resto de la semana y la vuelta de las precipitaciones.
El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) estima que, este martes 16 de diciembre, el cielo estará estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados e irá en crecimiento con el correr del día.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima presenta una probabilidad de lluvia del 10%, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35%, y la visibilidad buena.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para esta franja del día sería del 0%.
El pronóstico de clima durante la semana en CABA
El miércoles 17 de diciembre marcará el inicio de un nuevo pulso de calor: las temperaturas subirán con más fuerza, con marcas que irán de 17 a 30 grados y viento del sector norte.
El jueves 18 y viernes 19 de diciembre profundizarán esta tendencia. Se esperan jornadas plenamente veraniegas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados, cielo mayormente despejado y ambiente caluroso.
El fin de semana se muestra inestable, con probabilidad de precipitaciones para el sábado 20 y domingo 21. Si bien los modelos todavía no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cuánto puede llover, todos marcan precipitaciones.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.