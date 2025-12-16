Nuevas lluvias: el pronóstico reveló cuándo vuelven las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional precisó en su pronóstico el día en que habrá nuevas precipitaciones sobre el territorio porteño.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

El pronóstico marcó que la lluvia brinda un alivio en la Ciudad de Buenos Aires por algunos días. Sin embargo, también mencionó cuándo regresará el agua, que da pocos respiros en las últimas semanas. Por esto mismo, resulta fundamental conocer los detalles de las previsiones, que advierten sobre los próximos fenómenos.

Según publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, pasarán días de buen clima, con el calor como protagonista, antes de que retornen las precipitaciones al territorio porteño.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Cuándo vuelven las tormentas en Buenos Aires

En detalle, el agua volverá a Buenos Aires el próximo sábado 20 de diciembre, con tormentas aisladas por la mañana, que hasta el momento serán leves y permanecerán por pocas horas en CABA y sus alrededores. De todos modos, las temperaturas se mantendrán en cifras similares al resto de la semana: entre 22° y 28°.

El sábado 20 de diciembre vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La buena noticia es que para el resto del día no habría nuevas precipitaciones, ya que desde la tarde se espera un cielo nublado, ya sin chances de lluvias en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El clima de la semana en Buenos Aires

El martes 16 de diciembre tendrá un cielo parcialmente nublado por la mañana en Buenos Aires y la temperatura rondará entre 19 grados e irá en crecimiento con el correr del día. Para después del mediodía, el cielo estará algo nublado y la noche tendrá una cifra de 20° en el termómetro.

El miércoles 17 de diciembre marcará el inicio de un nuevo pulso de calor: las temperaturas subirán con más fuerza, con marcas que irán de 17 a 30 grados y viento del sector norte.

El clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El jueves 18 y viernes 19 de diciembre profundizarán esta tendencia. Se esperan jornadas plenamente veraniegas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados, cielo mayormente despejado y ambiente caluroso.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas