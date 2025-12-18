Ola de calor con fuertes vientos: el clima para este jueves 18 de diciembre en Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó las previsiones para la parte final de la semana en CABA y sus alrededores.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

El pronóstico adelantó que sería una semana atravesada por las altas temperaturas en Buenos Aires, antes de que aparezcan nuevas lluvias. En este marco, el jueves 18 de diciembre aparece como una de las jornadas más calurosas, por lo que puede que haya que tomar precauciones a la hora de salir de casa.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves se espera una suba en el termómetro, aunque habrá vientos que alivien la ola de calor.

Calor agobiante en Buenos Aires. Foto: NA

En detalle, el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores indica que se espera una máxima 34°, que se dará por la tarde, mientras que la mínima estará ubicada en 22°.

De todos modos, hay que mencionar que se esperan ráfagas de viento a lo largo de todo el día, lo que puede presentar un alivio a la hora de trasladarse. Tanto a la mañana como a la noche se esperan cifras que tocarán hasta los 59 kilómetros por hora, mientras que a la tarde serán un poco más leves.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Con respecto a la nubosidad, el sol dirá presente en casi toda la jornada en Buenos Aires. Durante la mañana, se espera que esté despejado, para luego pasar a parcialmente nublado durante el resto del jueves 18.

Recomendación del Servicio Meteorológico Nacional ante la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Ola de calor. Foto: Télam

