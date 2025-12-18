Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima en Argentina

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:04

Hoy en Santa Cruz, el clima será variado, comenzando con un ambiente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán en mínimos de aproximadamente 4°C, mientras que la sensación térmica puede ser ligeramente más baja debido a los vientos que alcanzarán velocidades de hasta 35 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, se espera una continuación del tiempo parcialmente nuboso, con una temperatura que podría llegar a un máximo de 7°C. Aunque no se prevén precipitaciones importantes, se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar los 47 km/h. La humedad se mantendrá alta, afectando la sensación térmica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Una fatídica tanda de penales le prohibió al Flamengo vencer al PSG y proclamarse campeón de la Copa Intercontinental

Una fatídica tanda de penales le prohibió al Flamengo vencer al PSG y proclamarse campeón de la Copa Intercontinental

Dada la previsión de vientos fuertes, se sugiere asegurar objetos sueltos en exteriores para evitar daños o accidentes. Utilizar ropa abrigada y en capas puede ayudar a mantener una temperatura corporal adecuada frente a las ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en Santa Cruz saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Aprovecha la luz del día para tus actividades al aire libre, ya que el cielo ofrecerá poca nubosidad durante el atardecer.