Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima en Argentina

Hoy en Santa Cruz, el clima será variado, comenzando con un ambiente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán en mínimos de aproximadamente 4°C, mientras que la sensación térmica puede ser ligeramente más baja debido a los vientos que alcanzarán velocidades de hasta 35 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, se espera una continuación del tiempo parcialmente nuboso, con una temperatura que podría llegar a un máximo de 7°C. Aunque no se prevén precipitaciones importantes, se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar los 47 km/h. La humedad se mantendrá alta, afectando la sensación térmica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Dada la previsión de vientos fuertes, se sugiere asegurar objetos sueltos en exteriores para evitar daños o accidentes. Utilizar ropa abrigada y en capas puede ayudar a mantener una temperatura corporal adecuada frente a las ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en Santa Cruz saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Aprovecha la luz del día para tus actividades al aire libre, ya que el cielo ofrecerá poca nubosidad durante el atardecer.