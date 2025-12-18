Tras una ola de calor agobiante en Buenos Aires: ¿cómo estará el clima durante el fin de semana?

Con posibilidades de tormenta, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los días de descanso en Argentina.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Luego de una tarde de jueves donde se sufrió un calor insoportable, con una máxima de 34 grados, la temperatura disminuirá durante los próximos tres días del fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) El viernes 19 de diciembre, la circulación del aire desde el río permitirá una mañana agradable, con cielo algo nublado, viento leve desde el este y mínima de 23 °C. Para la tarde, se espera una máxima de 31 °C, con cielo ligeramente nublado: el viento irá aumentando su velocidad con el correr de las horas hasta mostrar ráfagas hacia el final del día en un cierre con 26 °C y sin previsión de precipitaciones para los que quieran salir.

Calor agobiante en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo va a estar el clima el fin de semana

El sábado prevé un breve ingreso de aire frío que planchará al termómetro durante toda la mañana. Se espera un amanecer inestable, con cielo nublado, mínima de 22 °C con posibilidad de lluvias, incluso sin desestimar algunas tormentas aisladas. Aunque la posibilidad es baja, la lluvia podría ofrecer una nueva tanda por la tarde. El mercurio no progresará más allá de los 28 °C, lo que garantizará una jornada de calor tranquilo. Se espera que el atardecer nos devuelva la estabilidad y nos deje una noche sin estimación de precipitaciones en un cierre con cielo algo nublado y con 23 °C.

El fin de semana cerrará con una jornada de domingo marcada por el viento desde el noreste durante la primera mitad del día, aunque se espera cielo mayormente nublado, descenso de aire templado y el mercurio iniciando la cuenta en 22 °C. La mañana transcurrirá sin sol, en un ambiente inestable donde se espera alguna lluvia débil y cortita. La tarde no cambiará mucho: conservará la nubosidad, el viento rotará hacia el este y el termómetro logrará 29 °C. El viento seguirá girando hasta llegar desde el sudeste en un cierre con 23 °C y todavía inestable.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Según los pronósticos meteorológicos disponibles para Buenos Aires, las lluvias comenzarán el sábado 20 de diciembre, cuando se espera la llegada de chubascos y tormentas en la ciudad y sus alrededores. Esta inestabilidad continuará durante todo el domingo 21, con probabilidad de precipitaciones y mayor nubosidad en gran parte del día. Para el lunes 22 de diciembre, el tiempo tenderá a mejorar y las precipitaciones cesarán, dando paso a condiciones más estables y con menos probabilidad de lluvia.