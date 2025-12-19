Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

En este viernes 19 de diciembre de 2025, Tucumán inicia su día con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que ronda los 8.5°C. Durante la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas mantengan la misma tónica, con algunas nubes decorando el panorama sin mayores cambios. La sensación de frío matinal se verá acompañada por una velocidad media del viento de aproximadamente 7 km/h, lo que puede reforzar la sensación térmica baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, la temperatura en Tucumán ascenderá hasta un máximo de 22.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, creando un día con pocas probabilidades de precipitaciones significativas. La humedad alcanzará un nivel del 68%, proporcionándole al aire una frescura moderada. Cabe destacar que no se esperan lluvias, lo cual permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

A pesar de la nubosidad, se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la presencia de vientos suaves que podrían aumentar la sensación de frío. Es un buen día para paseos al aire libre con precaución ante cambios bruscos en la temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Mantén la hidratación, ya que aunque las temperaturas no sean extremas, los niveles de humedad y la variabilidad del clima pueden causar incomodidades. Usa protección solar y vístete en capas para adaptarte a cualquier cambio en el entorno.