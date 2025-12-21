Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima mostrará condiciones de nubosidad parcial durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas ronden los -0.6°C, presentando una brisa moderada con vientos que podrían alcanzar los 36 km/h. La humedad relativa es del 96%, lo que sugiere un día húmedo. No se espera lluvia durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 2.9°C, y es poco probable que haya precipitaciones, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, la velocidad del viento podría aumentar hasta 36 km/h con ráfagas que podrían ser notablemente fuertes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el amanecer ocurrirá a las 9:54 AM, mientras que el ocaso se producirá a las 5:57 PM. El ciclo lunar mostrará una fase en disminución, rasgo significativo para los aficionados a la astronomía.