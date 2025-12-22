Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima Formosa

En Formosa, el clima de hoy presentará cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de 7.9°C, brindando un ambiente fresco en el inicio del día. La humedad relativa alcanzará niveles del 96%, por lo que se recomienda llevar una campera ligera si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, el termómetro marcará un ascenso, llegando a máximas de 20.5°C. Se anticipa un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 9 km/h, pero mayormente se mantendrán entre 2.4 km/h. La noche continuará con cielos parcialmente nubosos, brindando una oportunidad ideal para observar el atardecer, con el sol poniéndose a las 18:08. La fase lunar permite notar la luna a las 7:02.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 7:37 y se pondrá a las 18:08. Será un día en el que la duración de la luz solar desempeñará un papel crucial, haciendo de este lunes un día óptimo para actividades al aire libre.