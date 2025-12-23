Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Meteorología

Pronóstico del tiempo para hoy a la mañana en Buenos Aires

En la mañana de hoy, se prevé un clima parcialmente nuboso en la ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 5.6°C, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día. Se recomienda llevar abrigo si planea salir temprano, ya que la sensación puede ser incluso más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el tiempo seguirá siendo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima que rondará los 15.7°C. El ambiente se mantendrá fresco, y los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, por lo que es recomendable asegurarse de estar bien abrigado. La humedad relativa estará en su punto máximo en 92%, lo que puede añadir una sensación de más frío. No se esperan lluvias durante el día, así que las actividades al aire libre pueden realizarse con seguridad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Para este día, se aconseja aprovechar el clima para realizar actividades al aire libre en las horas centrales del día, cuando las temperaturas están más altas. Asegúrese de llevar una chaqueta ligera debido a los vientos moderados que estarán presentes a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

El amanecer en Buenos Aires será a las 08:05, y el atardecer se producirá a las 17:52. Aproveche estas horas para disfrutar del tiempo con actividades planificadas en exterior, ya que estas condiciones son ideales para fotografías o simplemente disfrutar del paisaje urbano.