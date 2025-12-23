Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo en Catamarca esta mañana

Para hoy en Catamarca, se pronostica un clima principalmente despejado durante las primeras horas. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 6.4°C, subiendo gradualmente a lo largo del día. La humedad estará presente moderadamente, lo que puede hacer el ambiente un poco bochornoso en ciertos momentos. No se anticipan precipitaciones durante la mañana, y el día se mantendrá mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya en horas de la tarde, el clima seguirá siendo mayormente despejado con algunas nubes ocasionales. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. La velocidad del viento se mantendrá estable, con ráfagas que no superarán los 21 km/h, proporcionando una brisa agradable. El cielo despejado permitirá observar el amanecer a las 08:12 y el atardecer a las 18:33, ofreciendo vistas panorámicas ideales para los entusiastas de la

observación