Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

martes, 23 de diciembre de 2025, 06:00

El clima en Ciudad De Buenos Aires promete ser parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas de 8.6°C brindarán un respiro fresco, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h, generando una sensación de suave brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, los cielos continuarán con intervalos nubosos, y se espera que la temperatura máxima suba a 16°C. La humedad relativa alcanzará un 62%, mientras que los vientos seguirán soplando, pero con una menor velocidad que en la mañana. Las condiciones climáticas por la noche mantendrán la nube, pero sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Este martes, el amanecer comenzará a las 07:57, y el atardecer se pronostica para las 17:50. Estos horarios astronómicos ofrecen una extensa jornada diurna para disfrutar de las actividades del día.