Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima Diario

El clima en Ciudad De Buenos Aires promete ser parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas de 8.6°C brindarán un respiro fresco, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h, generando una sensación de suave brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, los cielos continuarán con intervalos nubosos, y se espera que la temperatura máxima suba a 16°C. La humedad relativa alcanzará un 62%, mientras que los vientos seguirán soplando, pero con una menor velocidad que en la mañana. Las condiciones climáticas por la noche mantendrán la nube, pero sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Este martes, el amanecer comenzará a las 07:57, y el atardecer se pronostica para las 17:50. Estos horarios astronómicos ofrecen una extensa jornada diurna para disfrutar de las actividades del día.