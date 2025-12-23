Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima Córdoba

En la mañana de este martes, el clima en Córdoba presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde los 7.3°C hacia la máxima de 21.9°C. Para más detalles sobre el clima, visita canal26.com/clima-de-hoy-en-argentina. Se espera una jornada con una humedad que oscilará hasta el 54% y vientos con una velocidad media que puede alcanzar los 10 km/h, brindando una sensación agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance la tarde y caiga la noche, el cielo continuará mayormente nuboso, siempre con temperaturas desde los 7.3°C hasta llegar a 21.9°C. El viento se mantendrá constante, con rachas que podrían variar en intensidad, alcanzando hasta 11 km/h en algún momento del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, garantizando una jornada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el cielo a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, permitiendo que Córdoba viva un día completo de actividades hasta el anochecer. Sin embargo, se espera que la luna haga su ascenso a las 17:38 y se ponga nuevamente a las 07:42, posibilitando algunas observaciones astronómicas para aquellos interesados en estos fenómenos.