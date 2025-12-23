Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy en Corrientes, se espera que el clima sea parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h. La humedad será significativa, rondando el 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones en Corrientes no variarán significativamente. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, aunque con temperaturas máximas que alcanzarán los 18.8°C. Los vientos seguirán siendo moderados, con una velocidad que oscilará alrededor de los 22 km/h. Durante la noche, el clima permanecerá estable, manteniéndose las condiciones de nubosidad dispersa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08. La luna hará su aparición en el horizonte a las 17:27 y se ocultará a las 7:08. Estos fenómenos podrán ser un espectáculo para aquellos que disfrutan del cielo nocturno y de los amaneceres correntinos.