Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

martes, 23 de diciembre de 2025, 06:01

En la mañana de hoy en Corrientes, se espera que el clima sea parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h. La humedad será significativa, rondando el 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones en Corrientes no variarán significativamente. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, aunque con temperaturas máximas que alcanzarán los 18.8°C. Los vientos seguirán siendo moderados, con una velocidad que oscilará alrededor de los 22 km/h. Durante la noche, el clima permanecerá estable, manteniéndose las condiciones de nubosidad dispersa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08. La luna hará su aparición en el horizonte a las 17:27 y se ocultará a las 7:08. Estos fenómenos podrán ser un espectáculo para aquellos que disfrutan del cielo nocturno y de los amaneceres correntinos.