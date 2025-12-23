Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Argentina

Hoy en la provincia de Entre Ríos, el clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en unos 7.8°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad relativa rondará en el 82%, lo que sentiremos en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad media de 24 km/h, lo cual podrá aumentar la sensación de frescura. No se anticipan precipitaciones la parte inicial del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Ya para la tarde y entrando la noche, entre las 15 y las 21 horas, la temperatura máxima alcanzará unos 17.2°C, lo que permitirá una tarde más templada. Aunque el cielo seguirá mostrando nubosidad parcial, no hay previsiones de lluvias. El clima se mantiene estable, con vientos moderados del sector noreste que podrían alcanzar ráfagas de máximo 24 km/h. La humedad continuará alta, alrededor del 42%.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es una buena jornada, sin embargo, se recomienda llevar abrigo para las horas de temperatura más baja y considerar los vientos persistentes.