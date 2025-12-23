Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Jujuy

Canal 26
Por Canal 26
martes, 23 de diciembre de 2025, 06:02

Para este martes en Jujuy, el clima se presentará con condiciones de parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, proporcionando un ambiente fresco al comienzo del día. Se espera que la velocidad del viento llegue a un máximo de 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar hacia la tarde, Jujuy experimentará temperaturas máximas alrededor de 18.4°C. La presencia de nubes disminuirá ligeramente, permitiendo períodos de sol. Los vientos podrían alcanzar hasta 13 km/h, generando una brisa moderada, ideal para actividades al aire libre. Durante la noche, las condiciones del tiempo seguirán estápidas, lo que permitirá disfrutar de una noche agradable.