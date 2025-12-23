Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Jujuy

Para este martes en Jujuy, el clima se presentará con condiciones de parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, proporcionando un ambiente fresco al comienzo del día. Se espera que la velocidad del viento llegue a un máximo de 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar hacia la tarde, Jujuy experimentará temperaturas máximas alrededor de 18.4°C. La presencia de nubes disminuirá ligeramente, permitiendo períodos de sol. Los vientos podrían alcanzar hasta 13 km/h, generando una brisa moderada, ideal para actividades al aire libre. Durante la noche, las condiciones del tiempo seguirán estápidas, lo que permitirá disfrutar de una noche agradable.