Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en La Pampa, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos y temperaturas que irán de 7.1°C a 18.4°C. Por la mañana, se prevén vientos suaves con una velocidad promedio de hasta 14 km/h. La humedad en este periodo alcanzará un máximo de 79%, generando una sensación de frescura. No hay probabilidades significativas de precipitaciones matutinas, por lo que se espera un inicio de día tranquilo y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al caer la tarde y adentrarse la noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 18.4°C, favorecida por una leve disminución de los vientos, los cuales alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, con ráfagas ocasionales. El índice de humedad decrecerá ligeramente, mejorando la sensación térmica. La probabilidad de lluvia, permanece baja con ausencia de precipitaciones significativas pronosticadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda a los residentes y visitantes mantener sus actividades al aire libre sin mayores preocupaciones. Sin embargo, es aconsejable llevar algo de abrigo ligero debido a las temperaturas matutinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el sol en La Pampa hará su aparición a las 8:25 de la mañana y se ocultará en la línea del horizonte a las 18:08. Disfrutar de los paisajes al finalizar el día podría ser una excelente manera de concluir esta jornada.