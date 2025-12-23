Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

El clima

Canal 26
Por Canal 26
martes, 23 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en La Rioja, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6°C, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 40%. Aunque no se esperan precipitaciones, el viento soplará con intensidad promedio de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán hasta los 21.1°C. La humedad aumentará ligeramente a un 70%, haciendo el ambiente un poco más húmedo pero sin posibilidades de lluvias significativas. Los vientos en el transcurso del día se mantendrán estables, con ráfagas ocasionales llegando hasta 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. La luz del día se podrá disfrutar durante un total de unas 10 horas y 17 minutos aproximadamente.