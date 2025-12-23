Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

El clima

Hoy en La Rioja, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6°C, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 40%. Aunque no se esperan precipitaciones, el viento soplará con intensidad promedio de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán hasta los 21.1°C. La humedad aumentará ligeramente a un 70%, haciendo el ambiente un poco más húmedo pero sin posibilidades de lluvias significativas. Los vientos en el transcurso del día se mantendrán estables, con ráfagas ocasionales llegando hasta 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. La luz del día se podrá disfrutar durante un total de unas 10 horas y 17 minutos aproximadamente.