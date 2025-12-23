Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima de hoy

En Mendoza, hoy por la mañana, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 6.6°C hasta alcanzar los 17.5°C. La humedad rondará el 62%, mientras que los vientos soplarán del noreste a una velocidad máxima de 10 km/h. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se espera precipitación alguna.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el clima continuará similar, con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se establecerán alrededor de los 6.6°C y alcanzarán los 17.5°C. La humedad seguirá en 62%, y los vientos serán suaves. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en Mendoza saldrá a las 8:34 AM y se pondrá a las 6:35 PM, ofreciendo un día moderadamente largo para disfrutar de las actividades al aire libre.