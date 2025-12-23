Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima del Día

En la provincia de Misiones, el clima tendrá una jornada de condiciones variables. Durante la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que iniciarán en unos frescos 6.8ºC. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8 km/h, haciendo que la humedad se mantenga en torno al 51%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche, se anticipa un clima estable con menos nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.2ºC, ofreciendo una noche confortable. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable estar alerta a cualquier cambio en las condiciones atmosféricas. Troposféricamente, los vinos continuarán a una velocidad alrededor de 10 km/h. La humedad atmosférica se sostendrá en niveles medios, permitiendo una jornada agradable para actividades al aire libre.

Sin lluvias en el horizonte, el clima invita a disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta las directrices sobre el distanciamiento social.