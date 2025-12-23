Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo en Neuquén

Para aquellos interesados en conocer el clima del día de hoy, se espera que durante la mañana en Neuquén el cielo esté parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas arrancarán en unos frescos 4.9°C. A pesar de la nubosidad, no se espera que caiga lluvia en esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en la ciudad continuarán siendo similares. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, proporcionando un ambiente ligeramente cálido. Los vientos soplarán con una velocidad media máxima que puede llegar a 13 km/h, asegurando una brisa suave durante todo el día.

En cuanto a la humedad, los valores oscilarán alrededor del 35%, lo cual contribuirá a una percepción de confort. Sin embargo, es recomendable vestir en capas ligeras debido a las variaciones de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está programado a las 08:47 y el atardecer a las 18:16. Estos datos permiten planear mejor las actividades al aire libre y disfrutar del paisaje natural que ofrece la región de Neuquén.