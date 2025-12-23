Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025
Información del clima
Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy
Durante la mañana en Río Negro, el clima estará mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 6.8°C. La humedad estará alrededor del 82%, proporcionando una sensación relativamente fresca durante las primeras horas del día. No se prevé precipitación, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Ya para la tarde y noche, el clima se mostrará constantemente parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. No hay probabilidad de lluvia, pero los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, lo cual podría aumentar la sensación de fresco hacia el anochecer.
El amanecer está programado para las 08:33 y el atardecer será a las 17:51, lo que nos entrega alrededor de nueve horas de luz natural este día. Aproveche para disfrutar de las actividades diurnas antes del atardecer temprano, típico de esta época del año.