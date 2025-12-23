Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Salta, el clima estará parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 21.2°C. La humedad promedio se mantendrá en 47%, y se esperan vientos moderados, con una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el cielo continuará con nubosidad parcial, manteniendo las condiciones agradables durante el resto del día. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, permitiendo disfrutar de un clima estable y propicio para actividades al aire libre. Hacia la noche, la nubosidad podría dispersarse, ofreciendo una visión clara para la observación de las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

El sol se levantará a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, proporcionando un día de duración moderada. Este fenómeno astronómico influye significativamente en la percepción del día y en las actividades diarias.