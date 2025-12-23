Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Estado del clima

En San Juan, el clima de esta mañana presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 9.2°C. Durante las primeras horas del día, las condiciones climáticas indican vientos moderados con una velocidad máxima de 11 km/h, y una humedad que rondará el 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se anticipa una ligera disminución en la nubosidad. Las temperaturas máximas están previstas en torno a los 20.4°C. Además, los vientos mantendrán una velocidad similar, alcanzando hasta 11 km/h, aportando una sensación de frescura al final del día.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone

El sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, proporcionando aproximadamente 10 horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre.