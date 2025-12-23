Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

martes, 23 de diciembre de 2025, 06:03

En San Juan, el clima de esta mañana presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 9.2°C. Durante las primeras horas del día, las condiciones climáticas indican vientos moderados con una velocidad máxima de 11 km/h, y una humedad que rondará el 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se anticipa una ligera disminución en la nubosidad. Las temperaturas máximas están previstas en torno a los 20.4°C. Además, los vientos mantendrán una velocidad similar, alcanzando hasta 11 km/h, aportando una sensación de frescura al final del día.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone

El sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, proporcionando aproximadamente 10 horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre.