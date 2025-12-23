Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el clima presentará un día parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.5°C. A lo largo de la mañana, el clima se mantendrá bastante fresco con una leve brisa proveniente del noroeste, alcanzando una velocidad máxima de 36 km/h. La humedad se ubicará alrededor del 66%, lo que podría causar una sensación de frescura adicional a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.7°C. Los vientos disminuirán un poco, moviéndose a una velocidad promedio de 30 km/h, sin embargo, seguirán soplando desde el noroeste. Durante este periodo, no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas. Es recomendable vestirse en capas para ajustarse a los cambios de temperatura que pudieran presentarse.

Se aconseja prestar atención a los cambios sutiles en el clima, como el aumento de la velocidad del viento a ciertas horas y los cambios en los niveles de humedad.

Además, con una humedad del 66%, es posible que algunas personas sientan la temperatura más baja de lo que realmente es. Mantenerse hidratado y tener en cuenta estos factores puede mejorar la comodidad durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en San Luis fue a las 08:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:24. Durante este día, el horario de salida y puesta del sol ofrece un total de 10 horas de luz solar, proporcionando una amplitud adecuada para las actividades al aire libre.