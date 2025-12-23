Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Cruz, disfrutaremos de un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, el clima presentará temperaturas bajas, con un mínimo de 4.7°C. Se espera una leve brisa proveniente del noroeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. A lo largo del día, el clima se mantendrá fresco, así que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde-noche, la temperatura alcanzará un máximo de 7.3°C, mientras que el viento podría intensificarse ligeramente, sin superar los 25 km/h. La humedad será considerable, llegando al 95%. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda tener un paraguas a mano en caso de cambios inesperados.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer a las 17:34, lo cual proporcionará aproximadamente siete horas de luz diurna para poder disfrutar del día.

