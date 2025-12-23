Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Fe, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. Se esperan vientos moderados provenientes del sureste, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, lo que mantendrá el ambiente más fresco durante la mañana. La humedad rondará el 85%, sin precipitaciones previstas, por lo que el riesgo de lluvias es bajo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán con un clima parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas alcanzarán máximas de 18.5°C. Aunque no se esperan lluvias, los vientos podrían aumentar levemente con rachas de hasta 21 km/h. Para la noche, el escenario climático no variará mucho; la temperatura descenderá paulatinamente, lo que generará un ambiente fresco pero agradable para quienes decidan realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Santa Fe será a las 07:28 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:06 horas. Estos momentos son ideales para disfrutar de los primeros y últimos rayos de sol del día.