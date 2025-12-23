Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

En Tierra del Fuego, la mañana comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que alcanzarán mínimas de -0.6°C. El clima será fresco, con un viento que soplará a velocidades de hasta 17 km/h. Se prevé una humedad del aire del 96%. Es importante tomar precauciones si vas a salir, como llevar abrigo adecuado para las bajas temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Continuando a lo largo del día, las condiciones se mantendrán con nubes parciales, y las máximas alcanzarán los 2.9°C. Los vientos podrán aumentar su velocidad, llegando hasta 22 km/h por momentos. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre se puedan desarrollar sin inconvenientes.

No olvides seguir las actualizaciones climáticas a medida que transcurre el día para estar prevenido ante cualquier cambio imprevisto.