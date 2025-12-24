Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Pronóstico actual

El tiempo en Buenos Aires hoy en la mañana

En la mañana de hoy, Buenos Aires se despierta con un clima moderadamente fresco. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 5.6°C, lo que hace necesario salir abrigado a primera hora. A medida que progrese la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo intervalos de sol entre las nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el carácter parcialmente nuboso del día con máximas que pueden alcanzar los 15.7°C. No se espera precipitación, y la probabilidad de que llueva se mantiene al 0%. Los vientos serán ligeros, con velocidades que rondarán los 21 km/h, predominantes desde el norte, brindando un ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy, los primeros rayos de sol aparecerán a las 08:05 de la mañana y el atardecer estará plagado de colores a alrededor de las 17:52 horas de la tarde, dejando un cielo propicio para disfrutar los matices.