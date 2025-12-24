Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Pronóstico actual

miércoles, 24 de diciembre de 2025, 06:00

El tiempo en Buenos Aires hoy en la mañana

En la mañana de hoy, Buenos Aires se despierta con un clima moderadamente fresco. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 5.6°C, lo que hace necesario salir abrigado a primera hora. A medida que progrese la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo intervalos de sol entre las nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el carácter parcialmente nuboso del día con máximas que pueden alcanzar los 15.7°C. No se espera precipitación, y la probabilidad de que llueva se mantiene al 0%. Los vientos serán ligeros, con velocidades que rondarán los 21 km/h, predominantes desde el norte, brindando un ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy, los primeros rayos de sol aparecerán a las 08:05 de la mañana y el atardecer estará plagado de colores a alrededor de las 17:52 horas de la tarde, dejando un cielo propicio para disfrutar los matices.