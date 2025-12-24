Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

miércoles, 24 de diciembre de 2025, 06:01

Para este miércoles 24 de diciembre de 2025 en la provincia de Catamarca, el clima presentará condiciones de nubosidad variable. Durante la mañana, el cielo estará despejado y se registrarán temperaturas de aproximadamente 6.4°C, subiendo a un agradable 23.7°C por la tarde. El clima se mantendrá seco con humedad alrededor de 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Al llegar la tarde y la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo mayormente estables, con una mínima probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 23.7°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 33 km/h, predominando en dirección noroeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca ocurrirá a las 08:12, y el ocaso será a las 18:33. Será un día ideal para disfrutar al aire libre, especialmente durante el atardecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Debido a la velocidad del viento y a la baja probabilidad de precipitaciones, es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Siempre es útil llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si planea pasar tiempo afuera durante las horas más cálidas.