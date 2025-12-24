Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Para este miércoles 24 de diciembre de 2025 en la provincia de Catamarca, el clima presentará condiciones de nubosidad variable. Durante la mañana, el cielo estará despejado y se registrarán temperaturas de aproximadamente 6.4°C, subiendo a un agradable 23.7°C por la tarde. El clima se mantendrá seco con humedad alrededor de 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Al llegar la tarde y la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo mayormente estables, con una mínima probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 23.7°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 33 km/h, predominando en dirección noroeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca ocurrirá a las 08:12, y el ocaso será a las 18:33. Será un día ideal para disfrutar al aire libre, especialmente durante el atardecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Debido a la velocidad del viento y a la baja probabilidad de precipitaciones, es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Siempre es útil llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si planea pasar tiempo afuera durante las horas más cálidas.