Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Estado del clima

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy en Chubut, el sol hará su presencia desde temprano, saliendo a las 08:49 y poniéndose en el horizonte a las 17:51. En la mañana, el clima mostrará un rostro dominado por nubes dispersas. Las temperaturas estarán entre 7.3°C y 14.7°C, asegurando unos momentos agradables para quienes planean actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche de hoy, el pronóstico muestra un panorama de cielo aún más cubierto, alcanzando una temperatura máxima de 14.7°C. Durante estas horas, se mantendrán condiciones relativamente estables, con una humedad promedio del 79%, sugiriendo llevar abrigo en caso de salir.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Es aconsejable tener en cuenta que, a lo largo del día, el viento soplará con velocidades que llegarán hasta los 31 km/h, por lo que es recomendable sujetar bien los objetos que puedan volarse y, si se maneja, hacerlo con precaución. La atmósfera mantendrá una presión entre los 1015.9 milibares, lo que ayudará a estabilizar la sensación climática.