Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima hoy

En la clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires, la mañana comenzará con condiciones parcialmente nubosas y una temperatura mínima que rondará los 8.6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con valores que no superan el 16%. La humedad, sin embargo, alcanzará picos del 66%, lo que puede generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, las temperaturas se elevarán alcanzando un máximo de 16°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado. Se espera que el viento se intensifique, con ráfagas que podrían llegar hasta los 12 km/h. Hacia la noche, el clima se mantendrá estable, aunque las nubes persistirán. Las condiciones seguirán siendo secas con mínimas posibilidades de lluvia durante ese periodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 07:57, mientras que el atardecer se producirá a las 17:50. Cabe destacar que las fases lunares no ejercerán una influencia relevante en el clima de esta jornada.

Recordamos a los lectores verificar frecuentemente las actualizaciones meteorológicas.

Recomendamos llevar un abrigo ligero por la mañana y protegerse del viento durante la tarde.