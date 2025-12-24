Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima actual

miércoles, 24 de diciembre de 2025, 06:01

Esta mañana en Córdoba

En Córdoba, durante la mañana, se prevé un clima mayormente despejado con una temperatura mínima de 7.3°C. A pesar de la baja probabilidad de lluvia, es importante estar atentos a cualquier cambio. La humedad se mantendrá en niveles óptimos, lo cual hará que la sensación térmica sea más agradable. Vientos moderados de hasta 12 km/h refrescarán la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones. El cielo se cubrirá parcialmente de nubes, mientras las máximas rondarán los 21.9°C. Durante la noche, la temperatura seguirá siendo agradable y el viento mermará levemente. No se esperan precipitaciones durante estas horas. La humedad relativa se mantendrá estable, ofreciendo un final de día sereno.