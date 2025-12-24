Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima actual

Esta mañana en Córdoba

En Córdoba, durante la mañana, se prevé un clima mayormente despejado con una temperatura mínima de 7.3°C. A pesar de la baja probabilidad de lluvia, es importante estar atentos a cualquier cambio. La humedad se mantendrá en niveles óptimos, lo cual hará que la sensación térmica sea más agradable. Vientos moderados de hasta 12 km/h refrescarán la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones. El cielo se cubrirá parcialmente de nubes, mientras las máximas rondarán los 21.9°C. Durante la noche, la temperatura seguirá siendo agradable y el viento mermará levemente. No se esperan precipitaciones durante estas horas. La humedad relativa se mantendrá estable, ofreciendo un final de día sereno.