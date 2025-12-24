Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima hoy Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima comenzará mayormente con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 8.2°C. La jornada promete ser fresca en las primeras horas del día, ideal para quienes disfruten de temperaturas templadas. La humedad máxima rondará el 94%, asegurando una sensación de humedad moderada en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, favoreciendo un clima suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios drásticos. Habrá cielos parcialmente nubosos, y las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18.8°C, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. La humedad descenderá ligeramente, pero se mantendrá dentro de un rango confortable. Se recomienda llevar ropa ligera para disfrutar de la tarde y abrigo ligero para la noche, dado el viento que podría intensificarse pasando las horas.