Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con una variedad de condiciones duraderas durante el día. En la mañana, el cielo estará mayormente despejado con temperatura mínima de alrededor de 4.2°C. La humedad relativa tendrá un pico de 46% y los vientos, que traerán un poco de frescura, se moverán a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el tiempo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Además, la humedad se mantendrá relativamente baja, con un valor máximo de 85%. Los vientos se intensificarán ligeramente alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Para aquellos interesados en la observación lunar, la luna hará su aparición a las 07:26 y desaparecerá aproximadamente a las 18:03. Estas condiciones astronómicas ofrecen un hermoso marco para las actividades nocturnas al aire libre.