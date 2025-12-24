Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en La Rioja, el clima tendrá un comportamiento variable. Durante la mañana se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja ya que no se esperan lluvias significativas, haciendo que la humedad relativa llegue hasta el 40% en su punto más alto. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 21 km/h, por lo que se espera una brisa constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las temperaturas ascenderán y se experimentarán máximas de hasta 21.1°C. Sin embargo, el cielo continuará con nubosidad parcial sin probabilidades altas de lluvias, asegurando un clima seco en términos generales. Los vientos seguirán presentándose de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar los 21 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga estable. Al llegar la noche, la situación se mantendrá con un ambiente fresco y cielos algo nublados, lo que puede ser una oportunidad excelente para hacer observaciones astronómicas si las condiciones atmosféricas lo permiten.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:18 de la mañana y se esconderá a las 18:35. Esta distribución permitirá disfrutar de casi 10 horas y 15 minutos de luz solar a lo largo del día, ofreciendo oportunidades maravillosas para quienes deseen aprovechar su tiempo al aire libre en esta jornada de diciembre.