Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima Actual

Hoy en Mendoza, el clima mostrará un interesante equilibrio de condiciones. Esta mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 6.6°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será notablemente alta, ofreciendo un ambiente fresco y confortable para el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas de 17.5°C. Se anticipa un cielo mayoritariamente nublado. En la noche, las condiciones climáticas seguirán parcialmente nubladas, ofreciendo una continuidad en el patrón del inicio del día. La intensidad del viento variará con ráfagas alcanzando hasta 13 km/h, manteniendo el día suficientemente ventilado.