Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo en Río Negro para esta mañana

Este miércoles 24 de diciembre, en Río Negro, el clima presentará condiciones predominantemente nubosas con una temperatura mínima de 6.8°C por la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado con rachas de viento que pueden llegar hasta los 43 km/h. La humedad también jugará un papel importante, alcanzando niveles máximos cercanos al 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas en Río Negro alcanzarán un máximo de 17.1°C, brindando una sensación más templada. El día seguirá siendo parcialmente nuboso y los vientos persistirán, con una velocidad media de 22 km/h.

Para aquellos interesados en la observación astronómica, cabe mencionar que el sol saldrá a las 8:09 y se pondrá a las 17:51, permitiendo disfrutar de un largo día. La luna hará su aparición a las 16:59 y se ocultará hacia las 8:33 del día siguiente.