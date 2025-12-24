Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima Hoy

En la clima de Salta para hoy en la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 3.4°C, lo que requerirá abrigarse un poco más durante las primeras horas del día. La humedad alcanzará el 91%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Ya por la tarde-noche, el clima continuará con condiciones similares. Las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 21.2°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, con pocas probabilidades de lluvia. En cuanto al viento, se espera que se mantenga estable, aunque puede alcanzar ráfagas de hasta 9 km/h en algunas áreas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda llevar una chaqueta ligera durante la mañana y utilizar protector solar durante la tarde, ya que la radiación UV puede ser más intensa en días con nubosidad parcial.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

El amanecer en Salta está previsto para las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40.