Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 24 de diciembre de 2025, 06:03

En la clima de Salta para hoy en la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 3.4°C, lo que requerirá abrigarse un poco más durante las primeras horas del día. La humedad alcanzará el 91%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Ya por la tarde-noche, el clima continuará con condiciones similares. Las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 21.2°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, con pocas probabilidades de lluvia. En cuanto al viento, se espera que se mantenga estable, aunque puede alcanzar ráfagas de hasta 9 km/h en algunas áreas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda llevar una chaqueta ligera durante la mañana y utilizar protector solar durante la tarde, ya que la radiación UV puede ser más intensa en días con nubosidad parcial.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

El amanecer en Salta está previsto para las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40.