Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Actualidad climática

Clima en San Juan: Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas podrían variar entre los 9.2°C y los 20.4°C. La humedad máxima alcanzará el 61%, mientras que los vientos soplarán desde el sur a una velocidad máxima de 11 km/h. No se prevén precipitaciones significativas, lo que hará la jornada relativamente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá despejado y las condiciones climáticas serán similares a las de la mañana. Las temperaturas continuarán dentro del rango esperado, y los vientos se mantendrán moderados a lo largo del día. Se espera que la noche esté despejada, ofreciendo un escenario ideal para observaciones astronómicas si el clima lo permite.