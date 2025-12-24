Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Hoy en San Luis, el clima se presentará con cielos parcialmente nublados durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en unos frescos 7.5°C, mientras que la humedad relativa alcanzará el 66%. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad promedio de 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde.

Por la tarde, la temperatura llegará a un máximo de 17.7°C, manteniéndose aún cubierto de nubes. La humedad se mantendrá alrededor del 66%, mientras que las ráfagas de viento podrán alcanzar hasta 36 km/h, ofreciendo un día generalmente fresco. Para la noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con cielos nublados y una disminución progresiva de la velocidad del viento.

El amanecer en San Luis será a las 08:25, mientras que el atardecer está previsto para las 18:24. Las personas interesadas en observaciones astronómicas podrán disfrutar de un cielo mayormente despejado, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La combinación entre viento y humedad podría hacer sentir más frío de lo que indican los termómetros. Se recomienda llevar un abrigo ligero y permanecer atento a cambios repentinos en el clima.