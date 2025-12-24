Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima en detalle

Pronóstico del tiempo en la mañana para Santa Cruz

Hoy, en Santa Cruz, el clima marcará una jornada de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 3.4°C, creando una atmósfera fresca a primera hora del día. Es recomendable abrigarse bien al salir de casa. La humedad relativa alcanzará alrededor del 80%, por lo que es posible que se sienta un poco más fría debido al viento que soplará a una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, Santa Cruz continuará teniendo un cielo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura llegará hasta los 7.3°C como máximo. Aunque no se pronostica lluvia, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que aumentará ocasionalmente con ráfagas de hasta 30 km/h. La humedad moderada seguirá presente, propiciando una sensación algo húmeda en el ambiente. Es prudente considerar una capa extra de ropa si planeas estar al aire libre durante la noche.