Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

miércoles, 24 de diciembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo en la mañana para Santa Cruz

Hoy, en Santa Cruz, el clima marcará una jornada de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 3.4°C, creando una atmósfera fresca a primera hora del día. Es recomendable abrigarse bien al salir de casa. La humedad relativa alcanzará alrededor del 80%, por lo que es posible que se sienta un poco más fría debido al viento que soplará a una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, Santa Cruz continuará teniendo un cielo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura llegará hasta los 7.3°C como máximo. Aunque no se pronostica lluvia, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que aumentará ocasionalmente con ráfagas de hasta 30 km/h. La humedad moderada seguirá presente, propiciando una sensación algo húmeda en el ambiente. Es prudente considerar una capa extra de ropa si planeas estar al aire libre durante la noche.