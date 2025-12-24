Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima en Santa Fe

Durante la mañana, el clima en Santa Fe se caracterizará por ser despejado con algunas nubes dispersas. La temperatura mínima será de 7.9°C, lo que indica un inicio de día relativamente fresco. Sin embargo, el mercurio irá subiendo a medida que avance la mañana. Se espera brisa del noreste con una velocidad media de 21 km/h, que aportará un toque fresco al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En lo que respecta a la tarde y noche, el tiempo en Santa Fe se mantendrá mayoritariamente despejado, con máximas alcanzando los 18.5°C. El viento seguirá soplando desde el noreste, pero podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Cabe destacar que la probabilidad de lluvia es baja, así que no será necesario llevar paraguas. La humedad relativa estará cerca del 85%, asegurando un día sin cambios bruscos de temperatura.