Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima para la mañana en Santiago Del Estero

La jornada en Santiago Del Estero comenzará con clima parcialmente nublado. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9.5°C, lo que crea un ambiente fresco. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 18 km/h, aportando un agradable frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 22°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos seguirán presentes con una velocidad media de 26 km/h. A medida que avance la noche, el viento y el leve descenso de la temperatura generarán una brisa ligera.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Es recomendable vestir en capas durante la mañana debido al clima variable. No olvides llevar una capa más abrigada si piensas salir temprano. Además, usa protector solar si te expondrás bajo el sol durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29 este miércoles, proporcionando grandes oportunidades para observaciones astronómicas. Es importante aprovechar las horas de luz para cualquier actividad al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 63%.