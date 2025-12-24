Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima hoy

El clima en Tierra Del Fuego este miércoles 24 de diciembre de 2025 será un tanto impredecible. Por la mañana se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas frescas que oscilarán entre los -0.6°C y 2.9°C. Será ideal llevar abrigo si planeas salir durante las primeras horas del día.

Los vientos jugarán un papel importante, soplando con una velocidad media máxima de 17 km/h, proporcionando una sensación térmica de más frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche de hoy, se espera que continúe la tendencia de cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima no superará los 2.9°C, así que asegúrate de estar preparado para el frío. La humedad relativa alcanzará un nivel bastante alto, cerca del 99%, lo que puede intensificar la sensación de frescor durante la noche. A pesar del frío, no se esperan precipitaciones significativas, por lo que es poco probable que tengamos que preocuparnos por lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 24 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 de la mañana, y se despedirá del horizonte a las 17:12. Estos datos son esenciales para aquellos que planifican actividades al aire libre o quieren aprovechar al máximo las horas de luz para disfrutar del espectacular paisaje de Tierra Del Fuego.