Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Meteorología actual

Esta mañana en Buenos Aires, el clima será marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas llegarán a los 5.6°C y se espera que alcancen un máximo de 15.7°C durante el transcurso del día. Los vientos tendrán una velocidad máxima promedio de 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica moderada. La humedad se mantendrá en un 92%, asegurando una jornada fresca para los porteños.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, se anticipa que el clima se mantenga con características similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que rondarán los 15°C en su punto más alto. La fuerza del viento incrementará ligeramente con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h, haciendo que la sensación de frío sea más notoria. Con una humedad de 92%, es recomendable llevar abrigo si planeas estar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:05 hs y se pondrá a las 17:52 hs. Estos datos son esenciales para planificar actividades al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz del día.