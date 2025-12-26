Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima en Catamarca

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 26 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana

Esta mañana en Catamarca, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 6.4°C. La probabilidad de precipitación es baja, y el viento tendrá rachas máximas de hasta 21 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 23.7°C. Las condiciones climáticas seguirán siendo de cielos parcialmente cubiertos, sin indicios de lluvias. Los vientos se mantendrán más calmos, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.

Este viernes, el sol saldrá en Catamarca a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Aprovecha el día y disfruta de las condiciones climáticas.