Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima y ambiente

En Ciudad de Buenos Aires, el clima de hoy presentará condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C. Una humedad cercana al 78% y suaves vientos del noreste completarán el panorama matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con cielos parcialmente nubosos. La máxima esperada será de 16°C y una sensación térmica que podría alcanzar los 60.8°F. La velocidad del viento aumentará levemente, alcanzando hasta 12 km/h, manteniendo de esta forma la sensación de frescura en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se esconderá al compás de las 17:50. Es el momento ideal para disfrutar de un atardecer, si las condiciones lo permiten.