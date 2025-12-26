Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Condiciones del tiempo por la mañana en Córdoba

En Córdoba el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 7.3°C, ofreciendo una mañana fresca. El viento soplará con una velocidad promedio de 19 km/h, creando una brisa suave en la ciudad. Se recomienda vestirse en capas debido a las bajas temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 21.9°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, aunque el viento aumentará ligeramente su intensidad a 23 km/h. La humedad será considerable en un 54%, haciendo el ambiente más pesado hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es baja, asegurando un clima seco para la jornada. Normalmente, estas condiciones son ideales para actividades al aire libre.