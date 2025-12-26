Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima del día

viernes, 26 de diciembre de 2025

Clima de la mañana

Este viernes 26 de diciembre en Corrientes, se espera que las horas de la mañana comiencen con cielos parcialment nubosos y una temperatura mínima cercana a los 8.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 22 km/h, permitiendo que el aire se mantenga fresco. La clima podría sentirse ligeramente más frio debido a estas condiciones de viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de alrededor de 18.8°C. Será un momento ideal para actividades al aire libre con previsiones de cielos parcialmente soleados. Hacia la noche, las temperaturas disminuirán progresivamente, y los cielos permanecerán claros.

No es el viernes: qué día del fin de semana hay que agarrar el paraguas por las lluvias, según el SMN

Lirios perfectos durante todo el verano: cómo cuidarlos para que florezcan sin esfuerzo

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025. El amanecer está previsto a las 07:42 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 06:08 PM. Este día, te ofrece una larga jornada de luz para disfrutar.