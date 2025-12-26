Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima Formosa Hoy

Condiciones climáticas por la mañana

Este viernes, el clima en Formosa comenzará con un tono tranquilo, mostrando un cielo parcialmente nuboso que permitirá la entrada de luz solar a lo largo de la mañana. Las temperaturas durante estas horas iniciales oscilarán alrededor de los 7.9°C, lo que puede sentirse fresco. Es recomendable llevar una capa ligera si estás planeando salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables con un leve aumento en la temperatura máxima, alcanzando los 20.5°C. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no hay indicios de precipitaciones. Los vientos procederán del norte con una velocidad media de 9 km/h, lo que aportará una ligera brisa agradable.

Durante la noche, el clima se tornará más fresco nuevamente, pero las condiciones generales continuarán siendo estables. No se esperan lluvias, y la humedad relativa máxima alcanzará el 96% acorde al pronóstico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de diciembre de 2025

El amanecer en Formosa está programado para las 07:37, mientras que el atardecer llegará a las 18:08. Estas son buenas oportunidades para disfrutar del comienzo y cierre del día, ya que ambos ofrecen vistas doradas del paisaje, propicias para tomar fotografías o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad.